Audi moet 10.000 werknemers op technische werkloosheid zetten door tekort aan microchips

Autofabrikant Audi heeft meer dan 10.000 werknemers op technische werkloosheid moeten zetten in zijn Duitse fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm. De fabrikant kampt net zoals vele andere met een tekort aan microchips. Dat heeft Audi zelf bekendgemaakt vrijdag.

Op het hoofdkantoor in Neckarsulm lagen al twee assemblagelijnen stil. Volgende week komen daar nog de lijnen in Neckarsulm bij. Goed voor maar liefst 10.000 werknemers. Hoe lang de assemblagelijnen stil zullen liggen is niet duidelijk. Dit is niet de eerste keer dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders de autofabrikant treft: de productie is de afgelopen maanden verschillende keren stilgelegd, net als bij veel andere grote automerken.

In Vorst waar de elektrische e-tron wordt geproduceerd, werd dit jaar de fabriek ook al tijdelijk stilgelegd.

De vraag naar chips is enorm gestegen. De chips worden in heel uiteenlopende toepassingen gebruikt: van de smartphone over de PS5 tot de elektrische auto.

LEES OOK. Belangrijke computerchips zijn op: wat nu en hoe kon dat ineens gebeuren?