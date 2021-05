Twee Italiaanse skiërs overleden bij een lawine in Frankrijk

Twee Italiaanse skiërs van 31 en 49 jaar zijn donderdag omgekomen nadat ze meegesleurd werden door een lawine in het Mont Blancmassief. Dat meldden de hulpdiensten vrijdag. Woensdag verloren in hetzelfde massief ook al twee mensen het leven.

De twee slachtoffers werden bedolven door een windplaat die in beweging kwam door hun passage. De skiërs bevonden zich op dat moment op zo’n 3.600 meter hoogte op de Aiguille Verte in het departement Haute-Savoie.

Toen de twee mannen niet terugkeerden, waarschuwden de naasten ongerust de hulpdiensten. Die contacteerden op hun beurt het Peloton de gendarmerie de haute-montagne van Chamonix, die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp in de bergen.

Al snel vonden ze een eerste lichaam op de Argentière-gletsjer tijdens een verkenning vanuit de lucht. De lawine had de skiërs bijna 800 meter meegesleurd.

Het tweede slachtoffer werd enkele uren later teruggevonden dankzij verschillende opsporingssystemen voor slachtoffers van lawines. In totaal waren er vijftien reddingswerkers betrokken bij de operatie.

Het is de tweede keer in twee dagen dat het Mont Blancmassief in rouw wordt gedompeld. Woensdag zijn een skiër en een alpinist dood teruggevonden bij twee aparte lawines. In het massief blijven uitstappen gevaarlijk door de toestand van de sneeuw.