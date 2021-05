Senaat keurt oprichting gemengde commissie voor evaluatie staatsstructuur goed

De Senaat heeft vrijdag ingestemd met de oprichting van een Gemengde Parlementaire Commissie met de Kamer om de Belgische staatsstructuur te evalueren. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

De Commissie heeft tot doel alle staatshervormingen sinds 1970 te evalueren, en een objectief onderzoek te voeren om de bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale en regionale overheden efficiënter en effectiever te maken. Het is niet de bedoeling politieke onderhandelingen over een zevende staatshervorming op te starten, maar wel om suggesties te doen voor beter werkende structuren, stelde Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose vrijdag.

D’Hose zal de commissie samen met haar collega van de Kamer voorzitten, met raadgevende stem. Voorts zal de de commissie bestaan uit telkens 14 leden van Kamer en Senaat. De niet-vertegenwoordigde fracties en de Duitstalige gemeenschapssenator kunnen met raadgevende stem aan de werkzaamheden deelnemen.

De gemengde commissie, die paritair samengesteld wordt en waar alle parlementen van het land in vertegenwoordigd moeten zijn via de delegatie van de Senaat, wil een objectieve inventaris maken van de knelpunten in de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de deelstaten. Ze zal bekijken welke overheid het best is uitgerust om een bepaalde bevoegdheid uit te oefenen en wil concrete voorstellen doen om deze knelpunten op te lossen. Door de staatshervormingen sinds 1970 op deze manier te evalueren, hoopt men homogene bevoegdheden mogelijk te maken en een efficiëntere en effectievere dienstverlening aan de burger te bieden.

De Kamer dient de gemengde commissie op haar beurt nog op te richten.

De senatoren die in de commissie zullen zetelen als vast lid zijn Karl Vanlouwe en Andries Gryffroy voor N-VA, France Masai en Celia Groothedde voor Ecolo-Groen, Klaas Slootmans en Bob De Branbandere voor Vlaams Belang, Jean-Frédéric Eerdekens en Julien Uyttendaele voor de PS, Gaëtan Van Goidsenhoven en Sabine Laruelle voor MR, en Peter Van Rompuy (CD&V), Rik Daems (Open Vld), Antoine Hermant (PVDA) en Bert Anciaux (Vooruit). De Duitstalige deelstaatsenator Alexander Miesen en Anne Catherine Goffinet (cdH) zijn lid zonder stemrecht. Daarnaast zijn nog evenveel plaatsvervangers aangeduid.

De gemengde commissie moet tegen eind dit jaar haar verslag met vastellingen en aanbevelingen klaar hebben, maar haar mandaat kan verlengd worden.