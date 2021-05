Voorzitter, voetballer en vrijgezel Egbert Lachaert: “Ik hoop nog dit jaar een partner te vinden”

“Ik ben blij dat de donkere maanden voorbij zijn en dat we eindelijk weer buiten mogen komen, want ik ben eenzaam geweest.” Exact één jaar is Egbert Lachaert voorzitter van Open VLD, en dat was niet het meest vrolijke jaar. Er waren doodsbedreigingen, zijn eigen coronabesmetting, een slepende regeringsvorming en de affaire-El Kaouakibi. Maar gelukkig waren er ook voetbalmatchen met sossen, kaaskroketten met zijn zoon en het vooruitzicht om weer te kunnen daten. “Toen ik net alleen was, vond ik dat wel leuk. Maar intussen besef ik dat alleen zijn toch niet zo simpel is.”