Dertig kinderen al bijna uur vast in attractie El Volador in Bellewaerde

Ieper - Een dertigtal kinderen zitten al bijna een uur vast in een attractie in Bellewaerde. Oorzaak is wellicht een technisch defect. De brandweer is ter plaatse.

El Volador, ‘de trots van het Mexicoplein’, zo noemt Bellewaerde in Ieper de attractie waarin vrijdagnamiddag een dertigtal kinderen vastzitten. Op zo’n 18 meter boven de grond.

“Er is geen paniek, iedereen is rustig”, zegt de directie van het park. De brandweer van de zone Westhoek is ter plaatse met een ladderwagen om de kinderen te evacueren. Ook het Rode Kruis is ter plekke om de kinderen op te vangen.

Niet de eerste keer

De ‘El Volador’ heeft in het verleden al meerdere malen problemen gekend. In 2006 liep de attractie vast en kwamen dertien pretparkgangers vast te zitten. In 2013 blokkeerde de attractie opnieuw, toen zaten zeven mensen een uur lang gekneld. In die gevallen had het koude weer te maken met de storing. In 2018 kwamen opnieuw veertig bezoekers vast te zitten in de attractie, zegt de politie van de zone Arro.