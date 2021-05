Manchester United in Europa League-finale wellicht zonder kapitein Harry Maguire

Manchester United zal het in de finale van de Europa League, woensdag in Gdansk tegen Villarreal, wellicht zonder zijn kapitein Harry Maguire moeten stellen. De 28-jarige verdediger is niet hersteld van de enkelblessure die hij twee weken terug opliep.

Tot nu had Ole Gunnar Solskjaer er goede hoop op dat Maguire speelkaar zou geraken, maar dat positivisme is weggeëbd. “Hij kan wel stappen, maar nog lang niet rennen. Ik denk niet dat we hem in Gdansk op het veld zullen zien”, verklaarde de trainer vrijdag. “We geven hem wel nog tot dinsdag de tijd. Op de laatste training kan hij een laatste keer testen. Ook als hij niet speelt, zal hij een belangrijke rol spelen. Ook in de kleedkamer is hij de leider van het team. Hij zal ervoor zorgen dat iedereen op scherp staat.”

Mogelijk haalt Anthony Martial de finale wel. De Franse spits is al sinds maart met een knieblessure buiten strijd, maar neemt sinds deze week weer aan de groepstrainingen deel.