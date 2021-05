Nürnberg licht aankoopoptie op Genk-middenvelder Möller Daehli

1. FC Nürnberg heeft de aankoopoptie op de Noor Mats Möller Daehli gelicht. De 26-jarige aanvallende middenvelder werd sinds begin dit jaar gehuurd van KRC Genk. Dat heeft de Duitse tweedeklasser vrijdag bekendgemaakt.

Bij Nürnberg speelde de Noor 14 wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Möller Daehli ondertekende een “langdurig contract”. Vanwege een blessure is hij er zondag in Hannover niet bij op de laatste speeldag in de Tweede Bundesliga. Nürnberg is 12e in de stand.

Genk nam Möller Daehli in januari 2020 over van het Duitse FC Sankt Pauli. Ondanks heel wat adelbrieven kon hij zich niet helemaal doorzetten. In iets meer dan een jaar kwam hij bij de Limburgers niet verder dan acht wedstrijden, waarin hij één treffer liet optekenen. De Noor gold nochtans als toptalent in de jeugdacademie van Manchester United, waar hij na het seizoen 2011-2012 werd verkozen tot ‘Jonge Speler van het Jaar’. Ole Gunnar Solskjaer haalde Möller Daehli als 18-jarige naar het Noorse Molde en een half jaar later naar Cardiff City in de Premier League. Via het Duitse Freiburg, waar hij werd afgeremd door blessures, belandde hij in juli 2018 bij Sankt Pauli. Bij Noorwegen heeft hij 24 caps achter zijn naam staan.