Parket geeft nu toch toe dat er explosief in auto van voortvluchtige Jürgen Conings lag

Het federaal parket geeft nu toch toe dat er een ‘verdacht mechanisme’ werd gevonden in de auto van de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Het zou om een boobytrap gaan, een granaat die met een draad verbonden was met de deurklink. Als iemand het portier opende, zou het springtuig afgaan.

Het was jager Patrick Budé (57) die de Audi Q5 van Conings dinsdagavond aantrof toen hij de voederplaatsen van de everzwijnen controleerde. “Van die hele klopjacht wist ik niks”, vertelt de jager, die de Audi al zag staan toen hij het bos in reed. Een vrijend koppeltje, dacht hij. Toen zag hij dat de nummerplaten ontbraken en de auto leeg was.

Door het autoraampje zag hij dat er tussen de twee zetels een handgranaat lag die met koperen draadjes aan de binnenste klinken waren verbonden. Klaar om te ontploffen zodra iemand een portier zou openen.

Boobytraps worden wel vaker gebruikt in ‘vuile’ oorlogen. Ze kunnen iemand doden of zwaar verminken. Maar meestal worden ze subtiel aangebracht, zodat potentiële slachtoffers totaal verrast worden. In dit geval wat het volgens de jager duidelijk te zien dat er een granaat lag.

Poging moord

Ontmijningsdienst DOVO onderzoekt nog of het systeem op scherp stond. Maar gezien de militaire ervaring van Conings vermoeden ze van wel. Het zou hem zwaar kunnen aangerekend worden als hij wordt gearresteerd. Want zoiets kan als poging tot moord worden beschouwd.

Opvallend genoeg ontkende het federaal parket donderdag nog dat er een explosief in de wagen werd gevonden.

In het onderzoek naar de voortvluchtige en geradicaliseerde militair Jürgen Conings is intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor “moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context”.

Vrijdag raakte bekend dat Conings, die er een extreemrechts gedachtengoed op nahoudt en op de terroristenlijst van het Ocad staat, afgelopen maandag twee uur lang in de buurt van een doelwit, is geweest. Volgens de VRT ging dat om Marc Van Ranst. Het federaal parket wenste daarover geen enkele commentaar kwijt.

De zoektocht naar Conings gaat intussen onverminderd voort. Voorlopig zonder resultaat.

