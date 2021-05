Leander Dendoncker krijgt nieuwe coach: wegen van Wolverhampton en Nuno Espirito Santo scheiden na vier seizoenen

Foto: Action Images via Reuters

De thuiswedstrijd tegen Manchester United wordt de laatste van Wolverhampton-coach Nuno Espirito Santo. Dat nieuws bevestigden The Wolves vrijdag op hun website.

Espirito Santo was in totaal vier seizoenen actief op Molineux. De Portugees leidde het team naar de Premier League en loodste hen de voorbije twee voetbaljaargangen naar een zevende plaats. Dit seizoen kampeert Wolverhampton, de ploeg van Leander Dendoncker, op één speeldag van het einde op een twaalfde plek.

“Ik wil de supporters bedanken omdat ze zo een belangrijke rol hebben gespeeld in het bereiken van nieuwe hoogtes. Verder wil ik ook de staf bedanken en alle spelers met wie we hier samengewerkt hebben. Zondag wordt een emotionele dag, maar ik ben blij dat ik dat laatste speciale moment met hen kan delen in het stadion”, verklaarde Espirito Santo.

“Nuno bracht ons verschillende ongelofelijke momenten en dat zal nooit vergeten worden. We kunnen hem niet genoeg bedanken voor zijn trouw, toewijding en de progressie die hij hier gemaakt heeft”, aldus voorzitter Jeff Shi.