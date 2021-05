Hoezo, Club Brugge nu al kampioen? En waarom heeft KV Mechelen genoeg aan gelijkspel? Dit zijn de criteria bij gelijk aantal punten!

Club Brugge al kampioen? Hoezo? KRC Genk kan toch nog op gelijke hoogte komen als het zondag wint? KV Mechelen met een gelijkspel zeker van Europees voetbal? Hoe kan dat? AA Gent heeft met een gelijkspel toch evenveel punten?

We kregen enkele vragen van lezers hieromtrent. Daarom willen we duidelijkheid scheppen in de criteria om het klassement in de play-offs te bepalen. Dit is de rangorde van de belangrijkste twee criteria bij gelijk aantal punten:

1. al dan niet een half punt bij gekregen bij de halvering. Indien wel, speel je dat weer kwijt in de eindafrekening

2. plaats in de reguliere competitie

Club Brugge (76 punten) noch KRC Genk (56 punten) kregen een half punt bij de halvering, dus geldt de plaats in de reguliere competitie. Club was daar eerste, Genk vierde

AA Gent (49 punten) kreeg wel een half punt bij toen de punten werden gehalveerd. KV Mechelen (48 punten) niet. Daarom is het in het voordeel bij een gelijkspel.