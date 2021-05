Nog meer goed nieuws voor Miguel Van Damme: Cercle-doelman en kankerpatiënt is papa geworden

Miguel Van Damme vecht al jaren tegen leukemie maar kreeg deze week op enkele dagen tijd schitterend nieuws: nadat de doelman van Cercle Brugge eerder opnieuw was beginnen trainen tekende hij eerst een nieuw contract bij de vereniging, en nu is hij ook papa geworden. Zijn vrouw Kyana Dobbelaere beviel van hun eerste kindje, een dochtertje: Camille.

Het koppel doorzwom samen al een pak watertjes door de strijd van Van Damme tegen leukemie. In maart 2017 vocht de doelman voor een eerste keer succesvol terug, waarna het koppel besloot om te trouwen. Een stevige hart onder de riem, tot in 2019 leukemie voor een tweede keer opdook. Ook de tweede kankerbehandeling bracht Van Damme succesvol door, maar een paar maanden later kwam voor de derde keer de kankerdiagnose binnen. Van Damme kreeg bovendien te horen dat er geen behandelingen meer mogelijk zijn.

De geboorte van dochtertje Camille is een prachtig nieuw hoofdstuk voor Miguel en Kyana. “Een stille wens, een diep verlangen. Jij hebt onze wens door geluk gevangen”, schreef hij op Instagram. Veel collega-voetballers, waaronder Thibaut Courtois en Ruud Vormer, wensten de populaire Van Damme proficiat.

