Nu ook forse daling aantal corona-overlijdens, Van Gucht: “Nog niet uit de gevarenzone”

Na weken van erg hoge sterftecijfers neemt nu ook het aantal overlijdens door corona plots een forse duik naar beneden. Gemiddeld overlijden er nog 20 mensen per dag, van wie 1 op de 3 tussen 65 en 75 jaar oud is.

Ondanks dat het aantal coronabesmettingen al een tijdje daalt, bleven de overlijdens de voorbije weken relatief hoog. Gedurende heel april tot ook begin mei waren dat er gemiddeld zo’n 270 per week.

“We zien nu eindelijk ook een opvallende daling van het aantal sterfgevallen”, zei viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) vrijdag.

LEES OOK. Europees akkoord over coronapas: waar kan je het krijgen? En wat als nog niet elk gezinslid vaccin kreeg? (+)

Gemiddeld sterven er nu nog 20 mensen per dag.” Of in weekcijfers: deze week zou het aantal overlijdens rond de 70 blijven hangen. “In vergelijking met vorige week is dat een daling met 43 procent.” De overlijdens vinden nu vooral in de leeftijdscategorie 65-75 jaar plaats.

Gevarenzone

“De helft van de mensen die overlijdt, is nu jonger dan 75 jaar”, aldus nog Van Gucht. Door de vaccinatiecampagne – die bij de alleroudsten intussen volledig is afgerond – is het aantal 75-plussers dat sterft aan de gevolgen van het coronavirus fors teruggelopen in vergelijking met vroeger.

Van Gucht – die vrijdag bevestigde dat de ziekenhuiscijfers nog steeds de goede kant opgaan – waarschuwde tegelijk dat we nog niet uit de gevarenzone zijn. “Er circuleert nog steeds heel veel virus, waarbij we een verjonging zien in de besmettingen.”

Dagcijfers nemen toe

Zo was er de voorbije dagen een opvallende “uitschieter”, aldus Van Gucht, van het aantal besmettingen bij 17-jarigen. In die mate zelfs dat de dagcijfers, qua aantal vastgestelde besmettingen, opnieuw toenemen.

De komende dagen zullen daarom moeten uitwijzen hoe de corona-epidemie in ons land evolueert, zeker in het licht van de verdere versoepelingen die over een dikke 2 weken van kracht worden.

Verschillende experts hebben de voorbije dagen niet onder stoelen of banken gestoken dat ze wat bezorgd zijn over de vele versoepelingen die er staan aan te komen, op een moment dat veel mensen – denk aan de ouders van die 17-jarigen – nog niet zijn gevaccineerd.

LEES OOK.Voorwaarde voor volledige heropening horeca op 9 juni wordt zo goed als zeker gehaald: “Cijfers dalen snel. (+)