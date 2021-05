Politieke heibel over Franse EK-hymne

Het officiële lied dat ‘Les Bleus’, de Franse nationale voetbalploeg en huidige wereldkampioen, naar de Europese titel moet leiden, valt niet bij iedereen in goede aarde. Het nummer van Youssoupha, een Franse rapper met Congolese roots, leidde zelfs tot een politieke rel.

Ecris mon nom en bleu, schrijf mijn naam in het blauw, zo heet de hymne. Dat de Franse voetbalbond FFF voor een rapnummer heeft geopteerd, hoeft niet te verbazen: het muziekgenre is al jaren razend populair bij onze zuiderburen. Maar dat de FFF gekozen heeft voor de niet onbesproken Youssoupha (41), dat kan er bij sommigen niet in.

De officiële hymne van ‘Les Bleus’ zorgt voor heibel bij onze zuiderburen. Video: YouTube

Jordan Bardella, Europees Parlementslid en nummer twee van het Rassemblement National van Marine Le Pen, haalde zwaar uit naar de voetbalbond. Die is volgens hem “gezwicht voor het uitschot van Frankrijk”. Dat de rapper in 2006 zong over “cette chienne de Marine Le Pen”, “die teef van een Marine Le Pen”, heeft de radicaal-rechtse partij nog altijd niet verteerd. Zelfs een op het eerste gezicht onschuldig zinnetje als “Zij die in de vlammen zijn grootgebracht, gaan onbevreesd door het vuur” wordt er gezien als een aanval op de partij, die een blauw-wit-rode vlam als logo heeft.

De reactie van Roxana Maracineanu, Frans minister van Sport, liet niet lang op zich wachten. “Youssoupha is een militante zanger die het racisme aanklaagt en pro diversiteit is. En dat treft, want de sportwereld deelt die waarden. Al zeker de Franse voetbalfederatie, die in haar selectie pluraliteit hoog in het vaandel draagt, en zo de diversiteit van het huidige Frankrijk een gezicht geeft”. Waarna ze Bardella beschuldigde van “politieke recuperatie” en “alweer ideeën van separatisme, haat en geweld in onze maatschappij te propageren”. Eind juni zijn er regioverkiezingen in Frankrijk en in 2022 volgen er presidentsverkiezingen. In de campagne zijn blijkbaar alle middelen goed.