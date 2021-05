Youri Tielemans verkozen tot Speler van het Seizoen bij Leicester

Youri Tielemans (24) is door zowel de spelers als de supporters van Leicester City verkozen tot Speler van het Seizoen. Dat meldt de Premier League-club vrijdag op zijn website.

“Awards weerspiegelen je seizoen. Het betekent dat ik het goed gedaan heb”, verklaart de middenvelder. “Ik ben hier heel blij mee en ben de mensen dankbaar dat ze op me gestemd hebben.”

De Rode Duivel hielp The Foxes vorige week aan een eerste FA Cup door in de finale tegen Chelsea het enige doelpunt te maken, met een indrukwekkend afstandsschot. Dit seizoen was Tielemans in 37 Premier League-wedstrijden goed voor zes doelpunten en vier assists. Leicester staat met nog één speeldag voor de boeg op de vijfde plaats. Nummer vier Liverpool telt evenveel punten, Chelsea heeft één punt meer. Zondag komt Tottenham over de vloer in het King Power Stadium.