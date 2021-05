Nu de wapens (voorlopig) zwijgen: is een duurzame vrede tussen Israëli’s en Palestijnen wel mogelijk?

De raketten zijn weer even opgeborgen, de rust is weer tijdelijk teruggekeerd in Gaza. Het prille staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas lijkt (voorlopig) stand te houden. Terwijl het tijdens alle vorige ‘pauzes’ telkens weer een kwestie van tijd was voor het geweld opnieuw uitbrak, is er volgens de Amerikaanse president Joe Biden nu wel “een echte kans” op een duurzame vrede. Maar hoe moet die dan tot stand komen?