Man die nieuwe partner van zijn ex-vrouw neerschoot in Bredene opgepakt

Bredene - Na vijf dagen is de voortvluchtige gangster Lucien Annot (45) uit Oostende opgepakt. De politie kon hem in Gistel aantreffen. Volgens onze informatie gaf hij zich zonder al te veel problemen over. De man werd gezocht nadat hij de nieuwe partner van zijn ex-vriendin had neergeschoten.

Vrijdagmiddag verstuurden politie en parket een officieel opsporingsbericht naar Lucien Annot (45) uit Oostende. Dat kwam er een dag nadat een massale zoekactie naar de man in het Provinciaal Domein Raversijde donderdagavond niets opleverde. Hij zou er gezien zijn, maar ondanks de enorme politiemacht die ging zoeken werd er niemand aangetroffen. Daarom werd vrijdag uiteindelijk beslist om een opsporingsbericht te verspreiden.

Of zijn uiteindelijke arrestatie vrijdagavond daar wat mee te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Het staat echter wel vast dat de veertiger enkele uren later al ingerekend kon worden. Volgens onze informatie kon de politie hem in Gistel lokaliseren. Hij zou zich zonder problemen aan de agenten hebben overgegeven.

De man werd gezocht nadat hij zondagnacht omstreeks 1.45 uur een appartement in de Prinses Elisabethlaan in Bredene binnen. Zijn ex woonde daar sinds een drietal weken met haar nieuwe vriend. “De man had verschillende wapens bij zich en wenste zijn ex en de nieuwe partner een lesje te leren”, klonk het in het opsporingsbericht. “Lucien Annot heeft effectief zijn wapens gebruikt en op de nieuwe partner gevuurd. Na de feiten is hij gevlucht waarbij hij op zijn minst het vuurwapen heeft meegenomen.”

Als bij wonder vielen er die nacht geen doden. De nieuwe partner werd in zijn schouder geraakt, maar verkeerde nooit in levensgevaar. De politie ging massaal op zoek naar de dader. Lucien Annot is dan ook geen doetje. De man heeft er al ettelijke jaren in de gevangenis op zitten voor verschillende gewapende overvallen. In totaal liep hij - als lid van de zogenaamde Opex-bende - al meer dan tien jaar cel op. Maar de laatste jaren is hij op vrije voeten.

Het Brugse parket bevestigt zijn arrestatie, maar verder kan voorlopig weinig informatie gedeeld worden. “De man zal morgen voor de onderzoeksrechter geleid worden”, klinkt het. Die zal dan over zijn aanhouding moeten beslissen.

LEES OOK. Man die bij ex binnendringt en nieuwe vriend neerschiet is geen onbekende, broer zit in cel voor moord op ex-vriendin (+)