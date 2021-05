Aimé Antheunis (77) herstelt van corona: oud-bondscoach lag zes weken in coma

Voormalig bondscoach Aimé Antheunis is aan het herstellen na een zware strijd tegen het coronavirus. Antheunis lag zes weken in een kunstmatige coma, maar VTM Nieuws meldt dat de 77-jarige voetbalcoach nu herstellende is van zijn besmetting.

De wekenlange strijd van Antheunis was al een tijdje bekend bij ingewijden, maar de familie vroeg aan de media om zijn strijd even uit de aandacht te houden. Ook onze krant hield zich aan die vraag. Nu Antheunis aan de betere hand is, komt het nieuws alsnog naar boven.

Antheunis was in zijn carrière als coach actief bij onder meer Lokeren, Charleroi, Germinal Ekeren, Racing Genk, Anderlecht, de nationale ploeg, Germinal Beerschot en Lierse SK. Daar stopte hij in 2010 zijn actieve carrière.