Studenten willen niet nóg een jaar (vooral) thuis zitten: nu al stormloop op studentenkoten

Het is nog geen juni, en toch staan bij verhuurders van studentenkoten de telefoons roodgloeiend. Veel studenten hebben duidelijk schrik om nog eens schooljaar vooral thuis te zitten. Veel liever dan in hun kot te blijven, willen ze massaal op kot.

“Studenten snakken ernaar om thuis weg te gaan. Na een jaar lockdown en weinig contact met leeftijdsgenoten hebben ze weer zin om samen te komen.” Dat zegt Sandra Aznar van Xior Student Housing, dat meer dan 3.300 studentenkamers verhuurt over heel Vlaanderen. Ze krijgt véél aanvragen binnen van studenten die op zoek zijn naar een kot. “Hier en daar is er nog een kamer vrij, maar in Gent en Leuven was de vraag naar kamers vele malen groter dan het huidige aanbod”, zegt Aznar. “De studenten die het voorbije jaar bij ons huurden, lijken ook meer te blijven hangen. Normaal hangt dat percentage rond de 40 procent, maar nu geeft meer dan de helft aan dat ze nog een jaar langer zullen huren.”

De grootste beweegreden om op kot te gaan, lijkt het gebrek aan sociaal contact het voorbije jaar. Bij Room to Bloom, een Antwerpse onderneming met 350 kamers, zien ze bijvoorbeeld meer aanvragen van vrienden of vriendinnen die samen willen huren. “Ze willen dan een kot in hetzelfde gebouw”, zegt manager Nathalie Van den Broeck. “Ook onze duoflats en appartementen met twee slaapkamers zijn erg in trek. Studenten zijn het beu om thuis te zitten.”

Vliegende start

De Vlaamse studenten gaan dit jaar ook opvallend vroeg op zoek naar een kamer. “Het verhuurseizoen heeft een vliegende start genomen. We zien dat studenten een maand eerder dan normaal op zoek gaan”, zegt Aznar. Ook op de private markt lijkt de zoektocht naar een kamer vroeger te beginnen. “Het zwaartepunt verplaatst zich van april-mei naar maart-april. In vergelijking met 2020 zien we in die periode bovendien een groei van 87 procent in bezoekers op onze website,” meldt iKot.be, een online zoekertjessite voor studentenkamers.