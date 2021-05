Twee scheidsrechters promoveren volgend seizoen naar profvoetbal

Het Professional Refereeing Department promoveert volgend seizoen twee scheidsrechters en vijf assistent-scheidsrechters naar het profvoetbal. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag bekendgemaakt. Vanaf augustus zullen ze wedstrijden in 1B in goede banen leiden.

Oost-Vlaming Simon Bourdeaud’Hui (25) floot de voorbije jaren in de eerste nationale en de hogere Vlaamse reeksen. Brusselaar Matonga Simonini (26) acteerde op hetzelfde niveau, maar wel in het Franstalig deel van België. Beide scheidsrechters werden klaargestoomd voor het profvoetbal via het talentenproject Top B Core (Belgian Centre of Refereeing Excellence), waarbij (assistent-)refs drie jaar lang van nabij begeleid en opgevolgd worden.

Bourdeaud’Hui en Simonini slaagden met glans voor hun promotieproeven, net als assistent-scheidsrechters Bryan Bijnens, Thibault Holvoet, Alexandre Minnoy, Gianni Seeldraeyers en Michele Seeldraeyers. Ook dat vijftal maakt de sprong naar het profvoetbal. In juli zullen zij samen met de andere scheidsrechters uit het betaald voetbal hun fysieke en theoretische testen afleggen op het Belgian Football Center in Tubeke.

De zeven (assistent-)scheidsrechters starten in augustus in 1B. Als hun progressie zich snel voortzet, kunnen ze ook voor matchen in 1A aangeduid worden.