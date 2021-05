Rechter geeft Utrecht ongelijk, finale voor Europees voetbal in Eredivisie kan zondag doorgaan

FC Utrecht heeft vrijdag in kort geding ongelijk gekregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland in haar zaak tegen de Nederlandse voetbalbond (KNVB). Utrecht, de club van onze landgenoot Othmane Boussaid, ging niet akkoord met de beslissing van de KNVB om de finale van de play-offs voor Europees voetbal in Nederland, tussen Feyenoord en Utrecht, uit te stellen van zaterdag naar zondag.

De KNVB nam die beslissing omdat de stad Rotterdam onvoldoende politiemanschappen kon inzetten op zaterdag vanwege het plaatsvinden van het Eurovisiesongfestival in Ahoy (Rotterdam).

De rechter oordeelde dat de “bijzondere omstandigheden” waarop de KNVB zich had gebaseerd bij het verplaatsen van de wedstrijd wel aanwezig waren.

Utrecht reageerde in een eerste reactie ontgoocheld. “We zijn teleurgesteld over de uitspraak, maar verleggen direct onze focus naar zondag”, reageerde algemeen directeur Thijs van Es. “Wij zetten onze missie door en dat betekent dat we er alles aan doen om op het veld zondag te winnen. De spelers en staf van FC Utrecht hebben zich vanaf afgelopen donderdag optimaal voorbereid op de wedstrijd aankomende zondag tegen Feyenoord, dus we zijn er klaar voor.”

De aftrap van het duel is om 12u15. De winnaar pakt het laatste Europese ticket dat recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Conference League volgend seizoen.