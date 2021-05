Agenten verdenken man van drugsbezit, maar openen urne met as van dochtertje (2): “Leg haar alsjeblieft in mijn hand”

Een Amerikaanse man werd vorig jaar tegengehouden door de politie omdat hij te snel reed in een buurt waar net schoten werden gehoord. De agenten sloegen Dartavius Barnes in de boeien en vonden cannabis in zijn auto. Een politieman vond ook nog een kokertje, gevuld met een substantie waarvan hij vermoedde dat het illegale drugs was. Maar toen ze Barnes confronteerden met de vondst, raakte hij in paniek: “Nee, nee, nee, dat is mijn dochter. Ze is pas overleden. Leg haar alsjeblieft in mijn hand.”