Alle middelen ingezet, maar in Zwitserland verdwenen Sarah (21) blijft spoorloos

Ieper - De Zwitserse politie heeft de grote middelen ingezet in de zoektocht naar Sarah Huyghe (21) uit Ieper. Maar gisteravond was ze nog niet terecht. De politie houdt alle pistes open.

Sarah Huyghe, die voor leerkracht studeert, reisde maandag alleen naar het Zwitserse Zermatt, in de Penninische Alpen tussen Zwitserland en Italië. In een chalet waar ze enkele dagen zou logeren, kreeg ze blijkbaar ruzie met een paar vrienden die er al verbleven. Waarover is niet duidelijk. Daarop zou ze vertrokken zijn. Zonder gsm of andere persoonlijke spullen. In haar badkamer werden wel enkele druppels bloed gevonden.

Haar familie is naar Zwitserland afgereisd om flyers met haar foto uit te delen. De politie onderzoekt beelden van bewakingscamera’s.

“We hebben vrijdag met speurhonden, drones en een helikopter gezocht in de omgeving. Maar voor­lopig zonder resultaat. Haar kamer in het gastenverblijf is ook ­onderzocht. Op dit moment liggen nog alle pistes open”, zegt Marcus Rieder van de politie van Zermatt. “Maar het is een gevaarlijk gebied voor wie het hier niet kent. Zeker eens het donker is”, zegt Rieder.