Juventus verhuurt Douglas Costa aan Braziliaanse topclub Gremio

Juventus heeft vrijdag bekendgemaakt buitenspeler Douglas Costa voor een jaar te verhuren aan de Braziliaanse club Gremio. De dertigjarige Braziliaan zal tot eind juni 2022 bij de club uit Porto Alegre spelen. Zijn contract bij Juventus loopt op dat moment ook af.

Douglas Costa werd het voorbije seizoen door Juventus verhuurd aan Bayern München, de club waarvoor hij eerder in de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017 speelde. Nadien nam Juve hem, eerst op huurbasis en vervolgens definitief, over. In Turijn speelde hij in drie seizoenen 103 duels, waarin hij 10 keer scoorde en 21 assists gaf.

Bij Bayern was hij dit seizoen geen vaste basisspeler, maar kwam toch nog tot 22 optredens. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij drie assists. Bayern pakte soeverein haar 31e titel.