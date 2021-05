Antwerp zoekt nieuwe coach, Ecuadoraanse verdediger in beeld

Ook al zijn er geen fans, toch speelt Antwerp zondag een uitwuifmatch. Want alles wijst erop dat het de laatste match wordt van coach Frank Vercauteren (64).

Er is namelijk nog niet onderhandeld over een verlenging, integendeel: er wordt al uitgekeken naar een opvolger. Niet onlogisch, met al die twijfels langs beide kanten. Met Jeunechamps zou ook Vercauterens assistent vertrekken. Ook is het over voor assistent Beloufa en loopt het contract van keeperstrainer Runje af.

Er zijn ook spelers die zondag afscheid nemen: de aankoop­opties van Lukaku en Avenatti worden niet gelicht. Gelin en Le Marchand werden zonder optie gehuurd en kregen nog geen signaal dat Antwerp hen wil houden.

Om Mbokani uit te wuiven, is het te vroeg. De spits wil graag (twee jaar) blijven en had een positief onderhoud met voorzitter Gheysens. Nu is het kijken of er een goed voorstel komt.

Intussen aast het bestuur op de Ecuadoraanse centrale verdediger William Pacho (19) en bracht het al een bod van zo’n 3 miljoen uit bij Independiente del Valle.