De match van 4 miljoen: Anderlecht en Antwerp strijden nog voor derde plaats en bijhorend Europees ticket

Antwerp-Anderlecht is meer dan een prestige-duel. RSCA heeft aan een punt genoeg om derde te worden, Antwerp moet winnen. Da’s van levensbelang, want onze nummer 3 is zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Hetzij in de Europa League, hetzij in de Conference League. Op de rekening komt er dan minstens 4 miljoen euro bij. Met zo’n bedrag kan The Great Old Mbokani houden en paars-wit een halve Nmecha.

Jürgen Geril en David Van den Broeck