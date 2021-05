Ex-voorzitter Roger Vanden Stock is nog altijd niet gerust in de toekomst: “Ik vrees voor het faillissement van Anderlecht”

Het litteken is nog niet dicht, maar het bloedt niet meer. Drie jaar nadat Roger Vanden Stock (78) Anderlecht verkocht aan Marc Coucke geeft hij een openhartig interview. Als supporter is de ex-voorzitter blij dat RSCA weer meestrijdt voor Europees voetbal, maar hij is niet vergeten dat Coucke hem na de overname genadeloos aan de kant schoof. “Er zaten lijken in de kast? Wel, waar zijn ze dan?”

Jürgen Geril