Piet den Boer hoopt dat KV Mechelen zichzelf beloont met Europees ticket: “Dit is een unieke kans”

In een onvervalste finalewedstrijd heeft KV Mechelen vanavond genoeg aan een gelijkspel tegen AA Gent om zich voor het eerst sinds 1993 te plaatsen voor (een voorronde van) een Europees toernooi. Piet den Boer, KV Mechelen-icoon én maker van het winnende doelpunt in de Europacup II-finale tegen Ajax in 1988, hoopt dan ook van harte dat zijn geliefde club het ticket voor de voorronde van de Conference League binnenhaalt. “Het zou een beloning zijn voor het harde werk van de afgelopen twee jaar.”

Wanneer we binnenwandelen in koffiebar Coffice, in hartje Mechelen, zit Piet den Boer (63) met enkele vrienden te keuvelen op het tuinterras. “We zitten hier goed overdekt en met het terraswarmertje is ...