Spoor leidt naar begraafplaats: Jürgen Conings liet medailles achter op graf van zijn ouders

Peer - Eén spoor naar Jürgen Conings leidt naar het graf van zijn ouders op de begraafplaats in Peer-Centrum. De militair zou daar dinsdag zijn medailles achtergelaten hebben. Een passant zag ze liggen en meldde dat aan de politie die de eretekens ophaalde.

Conings is een elitesoldaat die elf buitenlandse missies op zijn palmares heeft en meermaals gedecoreerd werd. Zijn eretekens zijn onder meer het Duitse schutterskoord, wat een erkenning is voor uitzonderlijke schutterskwaliteiten. Ook heeft hij verschillende marksmanship-medailles die toegekend worden aan uitmuntende scherpschutters. Tot slot draagt hij een survival-medaille die duidt op specifieke kwaliteiten in die discipline. Het zijn kwaliteiten die hem nu goed van pas komen.

Conings’ ouders liggen in een familiegraf. Zijn vader stierf in 1997 en zijn moeder stapte uit het leven in 2003, toen Conings op buitenlandse missie was. Het neerleggen van eretekens heeft voor een militair een speciale betekenis. Het wil zeggen dat je opgeeft en niet meer in de zaak gelooft.