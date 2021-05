Vader Sofie Muylle opgelucht nu Alexandru Caliniuc schuldig is bevonden: “Alles draaide rond woordje moord”

Brugge / Knokke-Heist -

Het woordje ‘moord’. Voor Daniël (64), de vader van Sofie Muylle, draaide het hele assisenproces rond de dood van zijn dochter er alleen maar rond dat Alexandru Caliniuc dáárvoor schuldig zou worden bevonden. Hij voelt zich enorm opgelucht dat de volksjury daar na nog geen twee uur beraadslaging al over uit was. “Ik ben blij dat ik hier nu buiten kom en dat zij hetzelfde denken als ik. Punt. Basta. Het is een hel geweest. Wat hij met mijn dochter heeft gedaan, is mensonwaardig. Zo simpel is het.”