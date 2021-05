Een jaar nadenken om de politie te ‘updaten’ (en er moeten heel wat hordes genomen worden)

De politiehervorming is ondertussen al 20 jaar oud. Aangezien de wereld ondertussen grondig is veranderd, moeten ook de ordediensten mee met de tijd. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden organiseert daarom een staten-generaal met academici, specialisten en de politie zelf om een jaar na te denken over hoe de politie 2.0 er straks moet uitzien. Het zal in elk geval digitaler moeten, gespecialiseerder, en met een gekleurder korps. “We gaan niet weer heel het huis verbouwen, maar we moeten wel openstaan voor nieuwe evoluties,” zegt de CD&V-minister.