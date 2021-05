Jürgen Conings bespioneerde twee uur lang het huis van Marc Van Ranst

Jürgen Conings, de voortvluchtige militair die intussen al vier dagen gezocht wordt, werd maandagavond aan de woning van viroloog Marc Van Ranst gesignaleerd. Dat melden onder andere de VRT en VTM vrijdag. Eerder deze week vertelde de viroloog al aan onze krant dat Conings bij hem in de buurt was langsgeweest.

“Er waren aanwijzingen dat die kerel was komen scouten in de gemeente waar ik woon. Hij zou daar een aantal uur hebben doorgebracht”, vertelde Marc Van Ranst woensdag aan Het Nieuwsblad vanuit zijn safehouse. Jürgen Conings zou maandagavond twee uur lang in de buurt van een doelwit geweest zijn, dat bevestigde het kabinet van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vrijdag. Of het inderdaad om de viroloog ging, kon niet bevestigd worden.

Van Quickenborne gaf vrijdag aan tijdens een interview dat uit het onderzoek blijkt dat het niet gaat om een impulsieve daad aangezien Conings maandag al op pad was getrokken. En in de buurt van het doelwit zo’n twee uur “rondgehangen heeft” en achteraf rechtsomkeer maakte.

Sinds maandag gezocht

Intussen zijn politie en Defensie nog altijd in groten getale aanwezig in en rond het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg, waar de militair zich mogelijk schuilhoudt. “Op dit ogenblik blijft men nog ter plaatse, de situatie wordt uur na uur geëvalueerd”, aldus Van Quickenborne. “We hopen hem zo snel mogelijk te vinden.”

Jürgen Conings wordt al sinds maandagavond gezocht. De man kwam toen niet thuis van zijn werk bij Defensie en liet afscheidsbrieven achter waarin hij dreigt met geweld tegen de overheid, de virologen en zijn werkgever. Conings uitte eerder al expliciete bedreigingen aan het adres van Marc Van Ranst. De 46-jarige militair nam bij zijn vlucht zware wapens mee uit de kazerne. Het zwaarse wapentuig - antitank-raketten - werd teruggevonden in zijn wagen, maar de autoriteiten gaan er ook op dit moment nog van uit dat de man gewapend is. Van Ranst en zijn familie zijn ondergebracht in een safehouse.