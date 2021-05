Eerste duel met volledig vrouwelijk scheidsrechterskorps is een feit dankzij Copa Libertadores

De wedstrijd op de slotspeeldag in groep A van de Copa Libertadores tussen het Argentijnse Defensa y Justicia en het Ecuardoriaanse Independiente del Valle zal als eerste duel ooit in de competitie geleid worden door een volledig vrouwelijk scheidsrechterskorps. Dat maakte de overkoepelende Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol vrijdag bekend.

De Braziliaanse Edina Alves zal de partij leiden. Ze is de eerste vrouw dit jaar die een wedstrijd leidt in een FIFA-mannencompetitie. Alves zal geassisteerd worden door haar landgenote Neuza Back en de Chileense vrouwen Cindy Nahhuelcoy en Maria Belen Carvajal.

In Europa leidde de Française Stéphanie Frappart dit seizoen, in december 2020, het Champoins League-duel tussen Juventus en Dinamo Kiev. Ze was daarmee de eerste vrouwelijke ref in een Champions League-wedstrijd bij de mannen.