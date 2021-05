Hij genoot van moorden en schonk schoolmeisjes aan zijn strijders: leider Boko Haram blaast zichzelf op wanneer hij omsingeld wordt door rivaliserende terroristen

Twaalf jaar lang was hij de leider van de losgeslagen terreursekte Boko Haram. U kent ze nog: de ontvoerders van de 276 Nigeriaanse schoolmeisjes. “Ik zal ze verkopen op de markt”, zei Abubakar Shekau. Of nog: “Moorden? Ik geniet daarvan”. Hij werd zelf al ettelijke keren doodverklaard, maar dook telkens opnieuw op. Nu is het Nigeriaanse leger zeker: Shekau heeft zichzelf opgeblazen, om niet gepakt te worden door een rivaliserende terreurbende.