Brecht Dejaegere en Sebastien Dewaest mogen met Toulouse dromen van promotie naar Ligue 1

Toulouse heeft vrijdag in de halve finales van de play-offs voor promotie Grenoble verslagen met 3-0. De club uit het zuiden van Frankrijk mag nu in twee duels met de 18e uit de Ligue 1 strijden voor de promotie naar de hoogste klasse. Bij Toulouse stonden Sebastien Dewaest en Brecht Dejaegere in de basis, bij Grenoble viel David Henen tien minuten voor tijd in.

Grenoble, dat dit seizoen als vierde in de Ligue 2 eindigde, won dinsdag al haar eerste play-offwedstrijd, waarvoor Toulouse nog was vrijgesteld, tegen Paris FC, de nummer vijf van de reguliere competitie, met 2-0. Tegen Toulouse, derde in de competitie, hadden ze het een pak moeilijker. Toulouse kwam via Nederlandse middenvelder Stijn Spierings (3.) al erg vroeg op voorsprong. Nog voor het halfuur verdubbelde Kouadio Kone (23.) de score voor Toulouse. Grenoble probeerde nog iets te forceren, onder meer door Belgische middenvelder David Henen nog in de strijd te gooien, maar scoren lukte niet meer. De derde goal viel uiteindelijk nog aan de overkant via invaller Rhys Healey (90+2.).

Door de zege mag Toulouse in twee wedstrijden tegen de 18e van de Ligue 1, een plaats die nog door zes teams kan worden ingenomen, de promotie proberen af te dwingen. De twee wedstrijden worden gespeeld op 27 en 30 mei. Grenoble zal nog een jaar langer in de Ligue 2 spelen.