Vriendin Jürgen Conings: “Zorg dat het stopt”

Gwendy, de vriendin van de voortvluchtige militair Jürgen Conings, heeft zich in een videoboodschap rechtstreeks tot haar partner gericht. “Jürgen, als je nog leeft: maak geen slachtoffers, zorg dat het verhaal eindigt”, zei ze bij VTM Nieuws. “Zorg dat het stopt. Voor mij, voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.”

Eerder had de vrouw al stomverbaasd gereageerd, toen ze ontdekte dat haar vriend gezocht werd voor terrorisme. “Jürgen was begaan met mijn dochter en stond altijd klaar voor mijn ouders. Hij heeft een stoer ­uiterlijk, maar een peperkoeken hartje. De man over wie ik nu lees, lijkt iemand anders.”

Zeven jaar geleden leerden Jürgen en Gwendy elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend. Het begin van een mooie relatie. Wat zich sinds afgelopen maandag afspeelt, noemt ze een nachtmerrie. Ze vond twee afscheidsbrieven van haar vriend. “Eén aan mij en één aan de politie. Ik ben te laat, dacht ik.”

De brief aan haar was volgens Gwendy “een warme emotionele brief”. Waarin hij beschrijft hoe graag hij haar zag, en dat hij beseft dat hij haar veel verdriet en pijn zal doen. Aan de politie wil hij nog kwijt dat hij “niet kan leven in een wereld waarin anderen bepalen wat hij mag en niet mag”. “Maar voor mij zat er geen dreiging in dat hij anderen iets zou aandoen. De naam van Marc Van Ranst komt daar niet in voor. Ik dacht dat hij de wereld wou verlaten, niet dat hij er iets wou aan veranderen met geweld.”