Canadese rechter: neerhalen Boeing boven Iran was opzettelijke terreurdaad

Het neerhalen van vlucht PS752 van Ukraine International Airlines boven Iran begin vorig jaar was een terreurdaad, heeft een Canadese rechtbank donderdag geoordeeld. De rechtbank effent daarmee de weg voor een schadevergoeding voor de nabestaanden.

Het hoogste gerechtshof van de Canadese deelstaat Ontario oordeelde dat de twee raketaanvallen op het passagiersvliegtuig, vlak na vertrek uit Teheran op 8 januari 2020, “met opzet waren”. “De eisers hebben hard gemaakt dat het neerhalen van vlucht 752 door de beklaagden een terreurdaad was”, aldus de rechter. Diens oordeel wordt door de advocaten van de nabestaanden beschouwd als een primeur in het Canadese recht.

Vier nabestaanden hebben een zaak aangespannen waarin zij 1,5 miljard Canadese dollar eisen van Iran. Alle 176 inzittenden van het toestel kwamen om het leven, onder wie 85 Canadezen. De eisers claimden dat de raketaanval op het passagiersvliegtuig een vergelding was voor de dood van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, die kort daarvoor door de Verenigde Staten was geliquideerd.

Iran: “Per ongeluk”

De Iraanse luchtvaartautoriteit weet de raketaanval vorig jaar aan de “alertheid” van de Iraanse krijgsmacht te midden van de hoogopgelopen spanningen met de Verenigde Staten destijds, en beweerde dat het vliegtuig per ongeluk werd neergehaald omdat het aanzien werd voor een kruisraket. Oekraïne, dat 11 staatsburgers verloor als gevolg van de aanval, noemde dat rapport “een cynische poging om de ware oorzaken de verbergen”. Iran, dat zich niet had laten vertegenwoordigen bij de rechtszaak in Canada, gaf drie dagen nadat de Boeing van Ukraine International Airlines was neergehaald toe dat het daarachter zat.

De hoogte van het schadevergoedingsbedrag wordt bij een latere zitting door de rechter vastgesteld. Normaal gesproken kunnen Canadezen geen civiele claims indienen tegen andere landen, maar sinds 2012 kent het Noord-Amerikaanse land een wet die daarin een uitzondering biedt bij landen die te boek staan als sponsors van “terroristische activiteiten”, waaronder Iran.

