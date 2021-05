Voorzitter van Internationaal Auschwitzcomité overleden

Roman Kent, de voorzitter van het International Auschwitz Committee, is in New York overleden op 92-jarige leeftijd na een korte ziekte. Dat meldt het comité vrijdag.

Kent werd geboren als Roman Kniker in 1929 in het Poolse Lodz. Zijn familie bezat een textielfabriek. De Nazi’s verdreven Kent en zijn familie eerst naar de Joodse ghetto en brachten hen later naar het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau. Roman en zijn broer werden uiteindelijk bevrijd door Amerikaanse soldaten. Ze emigreerden naar de VS, waar Kent een zakenman werd. In 2011 werd hij de voorzitter van het International Auschwitz Committee.

Het comité werd in 1952 opgericht door overlevenden van het kamp van Auschwitz-Birkenau, staat te lezen op de website. Bedoeling was om aan de wereld te laten zien wat er gebeurde in het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, om te waken over de belangen van de overlevenden en om contacten tussen nationale Auschwitzcomités te stimuleren en te ondersteunen.