Opnieuw aardbeving in China, met kracht van 7,3

In de noordwestelijke Chinese provincie Qinghai heeft zaterdagochtend (plaatselijke tijd) een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,3. Dat heeft het Amerikaanse instituut voor geofysica (USGS) gemeld. Enkele uren eerder vond er in het zuidoosten van het land ook al een aardbeving plaats, waarbij minstens twee mensen om het leven kwamen.

Het epicentrum van de beving in Qinghai, om 02.04 uur (20.04 uur Belgische tijd), bevond zich 10 kilometer diep op 400 kilometer van de stad Xining. Er is nog geen nieuws over eventuele slachtoffers of schade. De Chinese provincie ligt op het Tibetaanse plateau. In 2010 kwamen bij een aardbeving met een magnitude van 6,9 in Qinghai 3.000 mensen om het leven.