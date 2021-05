Biden vraagt stopzetting confrontaties in Jeruzalem

De confrontaties tussen Arabieren en Joden in Jeruzalem moeten stoppen, zo heeft de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag opgeroepen. Hij laakt de “extremisten” in beide kampen.

“Ik heb aan de Israëli’s laten weten hoe belangrijk ik het vind dat ze een einde maken aan de confrontaties tussen gemeenschappen in Jeruzalem, die het werk zijn van extremisten aan beide kanten”, zei Biden tijdens een persconferentie met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In.

Het geweld dat is losgebarsten in Oost-Jeruzalem en andere gemengde steden in Israël is voornamelijk het gevolg van de dreigende uitzettingen van Palestijnse gezinnen ten koste van Joodse kolonisten. Vrijdag kwam het op de Tempelberg in Jeruzalem opnieuw tot botsingen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen. Volgens Palestijnse hulpdiensten moesten een twintigtal mensen verzorgd worden.

Staakt-het-vuren

Intussen houdt het staakt-het-vuren in de Gazastrook vooralsnog goed stand. Het bestand, dat in de nacht van donderdag op vrijdag van kracht werd, maakte een einde aan elf dagen van zware gevechten.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft vrijdag in een gesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas verzekerd dat de VS met de Palestijnse Autoriteit en de VN willen bijdragen aan de verlening van humanitaire hulp en de heropbouw van de Gazastrook.

Blinken reist één van de komende dagen naar de regio. President Biden onderstreepte vrijdag opnieuw dat een tweestatenoplossing “de enige oplossing” blijft voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten.