Niet enkel Marc Van Ranst geviseerd: Jürgen Conings heeft twee doelwitten

Naast Van Ranst was ook de moskee in Eisden een doelwit van Conings Foto: rr/BB

Jürgen Conings heeft twee doelwitten, zo vernamen we uit goede bron. Het eerste doelwit is viroloog Marc Van Ranst die sinds begin deze week in een safehouse ondergebracht is. Het tweede is een specifieke moskee in Limburg. Conings had aan een vriend laten weten dat hij daar een aanslag wou plegen.

Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) gaf vrijdag meer details vrij uit het onderzoek naar de voortvluchtige militair. Hij vertelde onder andere dat Conings maandagavond “in de buurt van een doelwit is geweest en daar twee uur heeft rondgehangen”. Uiteindelijk heeft hij rechtsomkeer gemaakt. Wie dat doelwit was? Dat wilde Van Quickenborne niet zeggen, maar uit goede bron vernamen we dat het om viroloog Marc Van Ranst zou gaan. Die werd daarom ondergebracht in een safehouse.

“De dag erna is Conings’ wagen teruggevonden”, zei Van Quickenborne nog. “Uit het onderzoek is gebleken dat daar een boobytrap in zat.” Dat laatste had het federaal parket nochtans ontkend, maar de minister zorgt nu voor duidelijkheid. Het is daarom dus dat het federaal parket een onderzoeksrechter heeft gevorderd wegens een poging tot moord.

Doorverteld

Het tweede doelwit op Conings’ lijst zou een moskee zijn. Voor zijn verdwijning zou hij aan een vriend – een andere militair met extreemrechtse sympathieën – gezegd hebben dat hij een aanslag wou plegen in een moskee in Eisden, een deelgemeente van het Limburgse Maasmechelen. Uit goede bron blijkt dat het zou gaan om de Tevhid-moskee. De zoon van de vriend had dat gehoord en vertelde dat op zijn beurt door aan zijn vrienden. Zo kwam de politie die piste op het spoor. Sindsdien wordt de Tevhid-moskee – net als verschillende andere moskeeën in de omgeving – bewaakt door agenten met machinepistolen. Voor het vrijdaggebed was er gisteren dan ook amper volk. “De schrik zit er goed in”, klonk het gisteren bij de moskeegangers. “We hopen dat dit snel voorbij is.”

Vrijdagavond was er in ieder geval nog geen doorbraak. Ondanks een nieuwe zoekactie in het Park Hoge Kempen is er nog steeds geen enkel spoor naar Conings. Toch gaat men ervan uit dat hij nog leeft en zijn machinepistool P90 en handvuurwapen bij zich heeft. De politiemensen zijn daar heel beducht voor. Hun kogelwerende vesten zijn niet bestand tegen kogels uit de P90.

Over die P90 werd nog vernomen dat de politie ervan uitgaat dat de zes schoten die woensdag in het Nationaal Park afgevuurd zijn, uit zo’n machinepistool zijn gekomen. Dat en het teruggevonden tentje zouden erop kunnen wijzen dat Conings zich zeker in het Park opgehouden heeft. Men gaat ervan uit dat hij zich nu verschanst in een nieuwe schuilplek.