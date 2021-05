Leden Facebook-fanclub roepen op tot stille mars voor Conings

De Facebookgroep die voor Jürgen Conings organiseert zaterdagnamiddag een stille mars voor de militair die intussen al bijna een week gezocht wordt.

Intussen telt de groep ‘Als 1 achter Jürgen’ al 20.000 leden. Vrijdagavond kondigde een lid aan dat de groep aan een mars organiseert om Conings te steunen, de man wordt sinds maandag gezocht. “De kogel is door de kerk”, staat er te lezen in een bericht in de Facebookgroep. “Heethoofden zijn niet welkom. Dit uit respect voor de familie van Jürgen, die ook aanwezig zal zijn, en voor medesympathisanten die met kinderen of honden aanwezig zullen zijn”, staat er nog te lezen.

