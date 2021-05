Nieuw onderzoek toont aan dat CD&V op absoluut dieptepunt zit

Het gaat slecht met CD&V. De partij kan nog amper tien procent van de kiezers bekoren, blijkt uit De Stemming, een onderzoeks­project van de Universiteit Antwerpen en de VUB in opdracht van De Standaard en VRT NWS.

De ooit onaantastbare christendemocraten haalden bij de verkiezingen van 2019 maar 15 procent van de stemmen. Toen was dat een absoluut dieptepunt, maar CD&V blijft dus achteruit boeren. De partij verliest stemmen, zowel op links als op rechts. “De ironie is dat CD&V eigenlijk het dichtst bij de gemiddelde kiezer staat, maar met dat radicale midden vallen blijkbaar geen stemmen te winnen”, zegt professor Stefaan Walgrave (UA). “Bij klimaat denken mensen aan Groen, bij migratie aan Vlaams Belang, bij economie aan Open VLD of N-VA. CD&V is vandaag de enige partij die geen enkel thema duidelijk kan claimen.”

“Ik ben niet verontrust”, reageert partijvoorzitter Joachim Coens. “Het is een correcte analyse dat de meeste kiezers in het centrum staan en een beleid willen waar wij ook voor gaan. We zetten nu nog stappen in het proces om meer specifieke thema’s te claimen, zoals gezondheidszorg, duurzaamheid en ondernemen. Dat moet nog wat concreter worden en geleidelijk aan doorsijpelen.”

Vroeger trokken sterke leidersfiguren en bekende koppen de CD&V-kiezers nog over de streep, maar ook dat lijkt verleden tijd. In de populariteitspoll komt de eerste CD&V’er pas op de tiende plaats: Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Zij boerde bovendien nog verder achteruit tegenover 2020 en moet ondertussen zelfs de Waalse PVDA’er Raoul ­Hedebouw laten voorgaan.