Handgeschreven brief Albert Einstein brengt drie keer meer op dan verwacht tijdens veiling

Een handgeschreven brief van natuurkundige Albert Einstein (1879-1955), met de door hem uitgevonden vergelijking E=mc2, is geveild in Boston. De brief leverde met ruim 1,2 miljoen dollar (ongeveer 1 miljoen euro) drie keer meer op dan werd verwacht. Dat meldt de BBC.

Volgens deskundigen is de brief een van de vier exemplaren waarop de vergelijking in Einsteins handschrift staat. De vergelijking E=mc2 geldt als de basis van de moderne natuurkunde en verklaart de verhouding tussen energie en massa wanneer een object beweegt met de snelheid van het licht. De energie is daarbij gelijk aan de massa van het object, vermenigvuldigd met het kwadraat van de snelheid van het licht.

De geveilde brief was het enige exemplaar van zijn soort dat onderdeel uitmaakte van een privéverzameling, aldus veilinghuis PR Auction. Einstein richtte zich met de één pagina tellende brief in het Duits tot zijn Pools-Amerikaanse collega Ludwik Silberstein, een criticus van Einstein. De brief dateert van oktober 1946.