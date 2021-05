Mats Hummels kijkt uit naar comeback bij nationale ploeg Duitsland

Mats Hummels is tevreden dat hij opnieuw deel uitmaakt van de Duitse nationale ploeg. De centrale verdediger van Borussia Dortmund noemt zijn selectie voor het komende EK een beloning voor zijn harde werk.

“Ik ben heel tevreden, dat is zeker! Vooral omdat het bewijst dat presteren en hard werken loont”, zegt hij aan Süddeutschen Zeitung in een dubbelgesprek met basketlegende Dirk Nowitzki. “Als je hard werkt in je leven, word je daarvoor beloond. Het maakt mij heel blij om te zien dat dit altijd zo is.”

De 32-jarige Hummels werd deze week door bondscoach Joachim Löw opgenomen in de selectie voor het EK, net als Thomas Müller, een andere ervaren rot. De wereldkampioenen van 2014 werden de voorbije jaren door Löw genegeerd maar die stond, door de recente tegenvallende resultaten, onder grote druk om hen weer op te roepen. (belga)