Ook cipier op OCAD-lijst: “Serieuze aanwijzingen dat hij geweld zou gebruiken”

706 mensen staan volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op de OCAD-lijst. Daarvan zouden twee mannen - waaronder ook Conings - bij de overheid werken. Dat zegt hij zaterdag in Het Laatste Nieuws.

Jürgen Conings was niet de enige die zowel bij de overheid werkte alsook op de terroristenlijst van OCAD stond. Ook een tweede man, een cipier is op die lijst gezet. “Die is op 3 augustus op die lijst gezet, omwille van rechts-extremistische gedachtegoed en omdat er serieuze aanwijzigingen waren dat hij geweld zou gebruiken. Elf dagen erna is hij al geschorst geweest door het gevangeniswezen”, zegt de minister. Volgens Van Quickenborne zou de cipier zijn ontslag ook aanvechten en is hij naar de Raad van State gestapt.

“Bij die cipier was het heel duidelijk, ook op basis van zijn gedrag in de gevangenis, dat hij een gevaar vormde voor gedetineerden met een migratie-achtergrond. En dan bedoel ik een gevaar voor hun leven, hé. En dus is daar snel geschakeld”, zegt de minister nog.

