Het beeld dat Spanje verdeelt: Luna (20) bedreigd na knuffel met migrant

Het beeld van de jonge Luna Reyes die ze een Senegalese man troost ging de voorbije dagen viraal. Maar er kwam niet alleen lof op het beeld waarop rauwe menselijkheid op te zien was. Uit verschillende hoeken komt kritiek. De 20-jarige krijgt nu zelfs bedreigingen en moest haar social media-accounts afschermen.

Het moest een beeld worden dat voor ontroering zou zorgen. Dat deed het ook, maar er wordt nu ook met woede gereageerd op de foto waarop de Spaanse Rode Kruis-medewerkster te zien is terwijl ze een migrant omhelst nadat hij toegekomen is in Ceuta. Reyes werd het doelwit van aanhangers van de extreemrechtse Vox-partij in Spanje en anderen die verontwaardigd waren over de aankomst van 8.000 migranten.

“Ze zagen dat mijn vriend zwart was, ze bleven maar beledigen en vreselijke, racistische dingen tegen me zeggen”, vertelde de 20-jarige aan de Spaanse televisiezender RTVE. Sinds maart doet ze vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis als onderdeel van haar studies. Al snel kwam er ook een tegenreactie tegen de haatberichten. Mensen schreven massaal positieve commentaren, waardoor de beledigingen overstemd werden en de hashtag #GraciasLuna nu ook trending is in Spanje .

An incredible act of kindness! Luna Reyes, 20 years old, is an amazing human being. #GraciasLuna #RedCross #CroixRouge pic.twitter.com/P5t7DrCUwu — Fankama Sara Camara (@sarafankama) May 21, 2021

“We zullen niet toestaan ??dat haat wint”, zei Rita Maestre, een gemeenteraadslid van de stad Madrid, op Twitter. “Degenen onder ons die deze omhelzing zien als een symbool van het beste van ons land, overtreffen de anderen.”

Reyes beschreef de handeling van het omhelzen van iemand in nood als “de normaalste zaak van de wereld”. Ze had de naam van de man niet opgevangen, maar had gezien dat hij uitgeput was e en had hem water gegeven.“Hij huilde, ik stak mijn hand uit en hij omhelsde me,” zei ze. “Hij klampte zich aan me vast. Die omhelzing was zijn reddingslijn.”