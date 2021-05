Nieuw coronavirus ontdekt dat is overgesprongen van hond naar mens

Wetenschappers hebben een nieuw hondencoronavirus ontdekt bij een kind dat in 2018 in het ziekenhuis in Maleisië werd opgenomen met een longontsteking. Dat blijkt uit een studie dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases.

Het is nog niet duidelijk of het virus een serieuze bedreiging vormt voor de mens, benadrukken onderzoekers. De studie bewijst namelijk niet dat de longontsteking veroorzaakt werd door het virus , noch dat het zich verder kan verspreiden tussen de mensen. Maar de bevindingen benadrukken volgens de wetenschappers wel de noodzaak op proactiever te zoeken naar virussen die van dieren op mensen kunnen springen.

“De belangrijkste boodschap is dat dit waarschijnlijk overal ter wereld kan gebeuren, waar mensen in contact komen met dieren”, zei Dr. Gregory Gray, epidemioloog aan de Duke University en een van de auteurs van het onderzoek. “We moeten dit dus onderzoeken want als we ze vroegtijdig kunnen opvangen en ontdekken dat die virussen het goed doen in de menselijke gastheer, dan kunnen we misschien verhinderen dat het een pandemisch virus wordt.”

