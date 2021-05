Scooore Super League: duel tussen kampioen Anderlecht en Club Brugge is uitgesteld wegens coronaprotocol

De competitiewedstrijd van zondag in de Scooore Super League tussen kersvers landskampioen Anderlecht en Club Brugge is uitgesteld. Paars-wit bevestigt zaterdag dat die beslissing werd genomen “nadat het gezondheidsprotocol met betrekking tot Covid-19 werd opgestart”.

De eventuele nieuwe datum waarop de wedstrijd kan worden gespeeld, is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk wanneer de kampioenentrofee zal worden uitgereikt. “Van zodra er meer nieuws is, houden we supporters via deze kanalen op de hoogte”, stelt RSCA op zijn website.

Anderlecht kroonde zich vorige week voor het vierde seizoen op rij tot Belgisch kampioen bij de vrouwen.

(belga)