Prins Charles “diep gekwetst” na interview van prins Harry: “Hij weet niet wat hij moet doen”

De relatie tussen de koninklijke familie en prins Harry hangt aan een zijden draadje. Want de hertog van Sussex liet opnieuw een bommetje vallen tijdens een interview met Oprah en daar kan prins Charles naar verluidt niet meer mee om.

Prins Charles is “diep gekwetst”, dat schrijft de Britse krant Daily Mail zaterdag na de beschuldigingen van zijn zoon Harry. De Royals zouden de wanhoop nabij zijn en begrijpen niet wat Harry probeert te bereiken met zijn voortdurende aanvallen. Tijdens een interview met Oprah suggereerde Harry namelijk dat Charles zijn kinderen had laten lijden als het op de media aankwam vanwege zijn eigen negatieve ervaringen.

LEES OOK. Hoe nieuw interview prins Harry met Oprah het Verenigd Koninkrijk verrast en verscheurt (+)

Ook vertelde hij dat de monarchie en de media zijn vrouw hebben proberen zwart maken in de aanloop naar het interview met Oprah eerder dit jaar. “Ik voel me volkomen hulpeloos. Ik dacht dat mij familie zou helpen. Maar elke vraag, elk verzoek, elke waarschuwing werd beantwoord met totale stilte of totale verwaarlozing”, vertelde Harry deze week. De prins verwees ook opnieuw naar het racisme waar Meghan mee te maken kreeg. Hij suggereerde namelijk dat ook zijn moeder hiermee te maken had omdat ze een relatie had met iemand “die niet blank was”, namelijk Dodi Fayed.

De 72-jarige Charles zou niet meer weten wat hij moet doen en volgens de krant is hij ook nog eens gefrustreerd omdat hij niet publiekelijk kan reageren. Aan de kant van Buckingham Palace en Clarence House bleef het na de claims van Harry tot nu toe stil.