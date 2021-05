Iets voor 13 uur zaterdag is er een technische storing opgetreden aan de spoorbrug over het Zeekanaal in Ruisbroek. Hierdoor rijden er tijdelijk geen treinen tussen Boom en Puurs. Dat zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

De NMBS legt vervangbussen in en de treinen worden, in de mate van het mogelijke, omgeleid via Dendermonde en Mechelen. Technici zijn ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.